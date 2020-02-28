Первый случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксирован в Белоруссии. Как сообщается на сайте Минздрава страны, инфекция обнаружена у иранского студента.
Источник: Лента.Ру
Первый случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксирован в Белоруссии. Как сообщается на сайте Минздрава страны, инфекция обнаружена у иранского студента.
Источник: Лента.Ру
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Коронавирус проник в Белоруссию
Первый случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксирован в Белоруссии. Как сообщается на сайте Минздрава страны, инфекция обнаружена у иранского студента. Источник: …