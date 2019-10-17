Корпорация МСП и РЭЦ разработали продукт для субъектов МСП-экспортеров

17 октября 2019     8
Корпорация МСП и РЭЦ разработали продукт для субъектов МСП-экспортеров

Корпорация МСП совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) разработали коробочный продукт для компаний малого и среднего бизнеса, планирующих осуществлять поставки своих товаров и услуг за границу. Об этом говорится в сообщении Корпорации.

Благодаря синхронизации действий Корпорации МСП и РЭЦ компании малого и среднего бизнеса получают комплексную государственною поддержку в режиме одного окна, что существенно сокращает сроки рассмотрения заявки на финансирование и минимизирует пакет документов, который необходимо предоставить. В рамках общих программ субъектам МСП доступны льготные условия по экспортному кредитованию как самих российских компаний, так и иностранных покупателей отечественной продукции, по экспортным гарантиям, а также по страхованию экспортных сделок.

Коробочные продукты для экспортоориентированных компаний малого и среднего бизнеса разработаны в рамках реализации национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

За первые 9 месяцев текущего года в рамках единого комплекса мер была оказана следующая поддержка субъектам МСП — экспортерам: при поддержке Корпорации было заключено 49 сделок на сумму доведенной финансовой поддержки в размере свыше 4,2 миллиарда рублей. МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) заключил более 30 кредитных договоров по экспортным поставкам на сумму более 3,7 миллиарда рублей.

Источник: Лента.Ру

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