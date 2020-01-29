Корреспондент RT в Сирии доставлена в больницу с ранениями лица

Корреспондент RT в Сирии Вафа Шабруни, пострадавшая из-за взрыва снарядов, доставлена в государственный госпиталь города Хамы с ранениями лица, сообщил 29 января главврач больницы в городе, Салим Халюф.

«Шабруни получила травму верхней челюсти и несколько осколочных ранений в районе лица. Группа врачей в отделении скорой помощи делают все необходимое», — приводит его слова радиостанция Sham FM.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян также высказалась об инциденте.

«Помолитесь за нашу журналистку Вафу Шабруни, которая сейчас в больнице в тяжелом состоянии после ранения под Идлибом. Все делают всё возможное, чтобы её спасти», — написала она в своем Telegram-канале.

Шабруни пострадала ранее в этот же день в результате взрыва снаряда, который остался после отступления боевиков из города Мааррат ан-Нууман.

27 января руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков заявил, что с 9 января — с момента введения режима прекращения огня — боевики 30 раз атаковали позиции сирийских военных.

Режим прекращения огня в зоне деэскалации на севере Сирии, в Идлибе, вступил в силу 12 января. При этом сирийские правительственные силы прекратили боевые действия с 14:00 9 января.

Источник: Газета Известия