Кортеж Зеленского протаранил автобусы с детьми в Запорожской области

В Запорожской области три автомобиля из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов, в которых ехали дети, сообщает 14 июля «Страна.ua».

По данным портала, два Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобус службы безопасности пытались обогнать автобусы, в которых с курортов возвращались дети.

На опубликованных фото видно, что машины президентского кортежа получили сильные повреждения. Один из автобусов слетел в кювет.

По данным полиции, никто не пострадал.

Источники издания в управлении госохраны отметили, что автомобили возвращались в Киев, самого президента в кортеже не было: Зеленский решил вернуться в столицу на самолете.

«В УГО (управлении государственной охраны. — Ред.) из-за постоянных люстраций сейчас неразбериха и бардак: из 30 водителей в штате сейчас работает половина. Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда и ДТП», — добавил источник.

В мае прошлого года сообщалось, что автомобиль из кортежа экс-президента Украины Петра Порошенко сбил в Киеве 13-летнего велосипедиста.

Источник: Газета Известия