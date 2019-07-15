Кортеж Зеленского протаранил автобусы с детьми в Запорожской области

14 июля 2019     50
Кортеж Зеленского протаранил автобусы с детьми в Запорожской области

В Запорожской области три автомобиля из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов, в которых ехали дети, сообщает 14 июля «Страна.ua».

По данным портала, два Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобус службы безопасности пытались обогнать автобусы, в которых с курортов возвращались дети.

На опубликованных фото видно, что машины президентского кортежа получили сильные повреждения. Один из автобусов слетел в кювет.

По данным полиции, никто не пострадал.

Источники издания в управлении госохраны отметили, что автомобили возвращались в Киев, самого президента в кортеже не было: Зеленский решил вернуться в столицу на самолете.

«В УГО (управлении государственной охраны. — Ред.) из-за постоянных люстраций сейчас неразбериха и бардак: из 30 водителей в штате сейчас работает половина. Из-за нехватки кадров и плотного графика водители не спят сутками. Отсюда и ДТП», — добавил источник.

В мае прошлого года сообщалось, что автомобиль из кортежа экс-президента Украины Петра Порошенко сбил в Киеве 13-летнего велосипедиста.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Семак рассказал о конфликте внутри «Зенита»
Семак рассказал о конфликте внутри «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб пытается найти новую команду для нападающего Антона Заболотного. Слова специалиста приводятся на …


Кортеж Зеленского протаранил автобусы с детьми в Запорожской области
Кортеж Зеленского протаранил автобусы с детьми в Запорожской области

В Запорожской области три автомобиля из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов, в которых ехали дети, сообщает …


Турция предрекла НАТО усиление после закупок С-400
Турция предрекла НАТО усиление после закупок С-400

НАТО должно одобрить закупку Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400, поскольку альянс окажется выгодополучателем от этой сделки. Об этом …


Число жертв ДТП с автобусом в Башкирии возросло до шести
Число жертв ДТП с автобусом в Башкирии возросло до шести

Число погибших в результате ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии возросло до шести, сообщили в ГИБДД. РИА Новости Источник: Россия …


Десять человек госпитализированы после ДТП в Башкирии
Десять человек госпитализированы после ДТП в Башкирии

Десять человек доставлены в больницы из опрокинувшегося в Башкирии пассажирского автобуса. Об этом сообщили в ГИБДД России. Как передает ТАСС, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты