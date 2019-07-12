Косачев обсудит с депутатами из Грузии отношения между странами

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в понедельник, 15 июля, проведет переговоры с грузинскими депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии». Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудят текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.

«С грузинами встречаемся в понедельник. Речь пойдет на встрече о текущем состоянии отношений и перспективах преодоления кризиса, в том числе через налаживание межпарламентского диалога», — отметил Косачев.

Оппозиционные депутаты из Грузии приедут в Москву в воскресенье, 14 июля. Уточняется, что делегацию возглавил депутат парламента страны от оппозиционной фракции «Альянс патриотов» Георгий Ломая. Кроме того, в нее вошли депутат парламента Ада Маршания и депутат городского собрания Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

25 июня они должны были посетить форум «Развитие парламентаризма» в Москве, однако из-за обострения отношений двух стран отказались от поездки.

Лидер партии Ирма Инашвили напомнила, что Грузия и Россия позитивно выстраивали отношения и уже имели договоренности об отмене виз, однако «провокаторы оттолкнули страну назад».

Инашвили пообещала найти выход из сложившейся ситуации и отметила, что визит в Москву пойдет Грузии только на пользу.

Кроме того, она поддержала решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси за антироссийские выпады и назвала такой шаг достойным и своевременным.

Отношения РФ и Грузии ухудшились после 20 июня. Тогда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии. Недовольные случившимся политические силы вышли на митинги, в городе начались беспорядки.

Из-за небезопасной обстановки с 8 июля РФ прекратила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси, однако Путин не поддержал эту инициативу. По его словам, он не стал бы этого делать из уважения к грузинскому народу и ради улучшения двусторонних отношений.

Источник: Газета Известия