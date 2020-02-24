Косачев призвал прекратить поддержку «партии войны» на Украине

24 февраля 2020     10
Косачев призвал прекратить поддержку «партии войны» на Украине

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что причиной разногласий Москвы и Киева являются внешние факторы — по его мнению, конфликт будет исчерпан, если перестать поддерживать украинскую «партию войны».

«Проще говоря: перестаньте поддерживать «партию войны» на Украине, и конфликт сам прекратится», — рассказал Косачев «РИА Новости» 24 февраля.

По словам сенатора, преодолеть сложности можно с помощью поиска путей сближения, а не продолжения конфронтации.

«Хватит на это воли Трампа? Вряд ли. Но то, что и он от этого устал, хороший признак», — отметил Косачев.

23 февраля президент США Дональд Трамп поделился мнением с журналистами о том, что хотел бы, чтобы Россия и Украина пришли к согласию.

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к миру в Донбассе «на своих условиях».

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за конфликт на Россию и ввели санкции. Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности региона «закрыт навсегда».

Источник: Газета Известия

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