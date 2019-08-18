Космический аппарат установили в новом саратовском аэропорту Гагарин

Настоящий космический аппарат установлен в здании нового аэропорта Гагарин в Саратове. Здание нового аэровокзала состоит из трех этажей, космический аппарат, который доставили из Самары, расположен на втором.

По данным «РИА Новости», авиагавань будет выполнять не только транспортные функции, но и станет уникальным музеем космонавтики, где посетители смогут рассмотреть интерактивные экспонаты. Также архитектуру аэропорта дополнили световыми дирижаблями.

В воскресенье, 18 августа, в новом аэропорту Саратова совершил посадку первый тестовый рейс. На самолете авиакомпании «Победа» в Саратов прилетели спикер Госдумы Вячеслав Володин, замминистра транспорта России Александр Юрчик, курирующий авиационную отрасль, руководитель Росавиации Александр Нерадько, а также владелец холдинга «Аэропорты регионов», который управляет новым саратовским аэропортом, Виктор Вексельберг. Об этом пишет ТАСС.

Аэропорт Гагарин начнет принимать регулярные рейсы с 20 августа, в него переведут все рейсы из Саратова-Центрального. Гагарин — второй в современной истории России аэропорт, построенный с нуля. Первым стал Платов в Ростове-на-Дону.

В конце июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение открыть новый аэропорт в Саратове, который будет носить имя Юрия Гагарина.

Источник: Газета Известия