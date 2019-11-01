Космонавты на МКС в 2020 году сменят американскую связь с Землей на российскую

Американские средства связи российского сегмента Международной космической станции (МКС) со следующего года сменят на отечественные. Об этом сообщил «РИА Новости» первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко.

«Все необходимое оборудование на МКС доставлено, смонтировано, проведены автономные испытания», — цитирует его агентство.

Химочко заметил, что сейчас связь с Землей идет через американскую систему спутников-ретрансляторов TDRSS и предоставляется она на платной основе.

Новая связь позволит обеспечить скорость 105 мегабит в секунду и предназначена будет для передачи служебной и научной информации.

В настоящий момент на МКС работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.

22 октября стало известно, что астронавты на МКС не могут пользоваться кухней в американском сегменте, в связи с чем им приходится подогревать продукты в российской части станции.

Источник: Газета Известия