Кости пропавшего юноши таинственным образом оказались в вольере со львами

В пакистанском городе Лахор череп и несколько костей пропавшего юноши таинственным образом оказались на территории сафари-парка. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Сотрудники сафари-парка заметили человеческие останки в вольере со львами, когда пришли кормить хищников. Кости принадлежали 18-летнему Мухаммаду Билалу (Muhammad Bilal). Двумя днями ранее юноша ушел к дяде, который работает в сафари-парке. С тех пор его больше не видели.

Заместитель директора сафари-парка усомнился, что причиной смерти юноши были именно львы. «Мы до сих пор озадачены тем, как он сумел перелезть через такую высокую ограду и попасть на поле со львами, — заявил он. — Думаю, полиция будет еще расследовать, сам ли он перелез через ограду и забрался внутрь, или на съедение львам бросили его труп».

После обнаружения останков сафари-парк разгромили родственники погибшего. Они перекрыли автотрассу, били окна, ломали автомобили и требовали начать уголовное преследование руководства сафари-парка.

В феврале сообщалось, что в южноафриканском городе Бела-Бела, провинция Лимпопо, львы напали на 21-летнюю работницу охотничьего заказника. Девушка погибла.

Источник: Лента.Ру