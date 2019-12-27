Косторная с результатом выше мирового рекорда выиграла короткую программу на ЧР

27 декабря 2019     11
Косторная с результатом выше мирового рекорда выиграла короткую программу на ЧР

Фигуристка Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка набрала 89,86 балла, причем этот результат оказался выше установленного ей мирового рекорда в короткой программе. Тем не менее, он не будет признан, потому что российское первенство проходит не под эгидой Международного союза конькобежцев.

Второе место занимает Анна Щербакова, ее выступление судьи оценили на 79,96 балла. Третьей идет Александра Трусова, она набрала 76,46 балла.

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00:03 — 12 октября

Соревнования проходят в Красноярске. В субботу, 28 декабря, девушки покажут произвольную программу.

Косторная в декабре стала победительницей финала Гран-при. Второе и третье места заняли Щербакова и Трусова. Косторная по итогам короткой и произвольной программ набрала 247,59 балла и побила мировой рекорд.

Источник: Лента.Ру

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