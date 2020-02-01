Котлобай представил свой прогноз на бой Фьюри-Уайлдер

1 февраля 2020     19
Котлобай представил свой прогноз на бой Фьюри-Уайлдер

Российский боксер Александр Котлобай огласил свой прогноз на бой тяжеловесов Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Я отдаю предпочтение Тайсону Фьюри. Он неординарный боксер, нестандартный. Но если здраво смотреть, я думаю, что все-таки Уайлдер победит. У него мощь, физическая сила. Этот последний бой, который был, показал, что он преобладает физически. Конечно, если Тайсон будет готов, то шансы 50/50», — сказал Котлобай.

Однако боксер проанализировал и предыдущий бой тяжеловесов. И Фьюри, по словам Котлобая, показал, что обладает большим запасом здоровья и выносливости.

Котлобай не сомневается, что поединок будет динамичным, несмотря на то что бойцы начнут действовать в первых раундах осторожно.

Ранее в этот же день российский боксер Денис Лебедев рассказал, что будет болеть за Фьюри в поединке с Уайлдером.

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер уже встречались на ринге в 2018 году. Тогда их поединок не выявил победителя — судьи зафиксировали ничью.

Предстоящий бой супертяжеловесов пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе. В середине января Уайлдер заявил, что в случае нокаута завершит боксерскую карьеру.

Уайлдер за свою карьеру провел 43 поединка и одержал 42 победы (41 из них — нокаутом). Фьюри в 30 боях становился победителем 29 раз.

Источник: Газета Известия

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