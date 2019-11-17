Кот стал беспартийным кандидатом на выборах в британский парламент

В британский парламент в качестве независимого кандидата был выдвинут кот по кличке Стэн. Об этом сообщила газета The Mirror.

Отмечается, что животное на предстоящие выборы выдвинуло общественное движение «Кошки против Brexit». Кот Стэн будет избираться от округа Джиллингем и Рейнхем в Кенте.

Владелец кандидата рассказал, что в предвыборной программе Стэна есть пункт об открытии кошкам доступа на крышу вокзала Джиллингем, чтобы избавить ее от голубей.

Движение «Кошки против Brexit», появившееся как шутка, набирает силу, поскольку к нему присоединятся все новые члены, недовольные планами выхода Великобритании из Евросоюза.

Досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря. Необходимость в них возникла после того, как 22 октября британские парламентарии отклонили предложение премьера за три дня рассмотреть и принять законопроект о Brexit. За день до этого британское правительство запустило чрезвычайный план действий Yellowhammer, разработанный на случай выхода Соединенного Королевства из состава ЕС без сделки.

28 октября стало известно, что 27 стран Евросоюза согласовали отсрочку Brexit на три месяца. Таким образом, дата выхода Великобритании из ЕС перенесена на 31 января 2020 года.

Источник: Газета Известия