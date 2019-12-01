Кравчук заявил о появлении Украины задолго до России

1 декабря 2019     10
Кравчук заявил о появлении Украины задолго до России

Первый украинский президент Леонид Кравчук выразил недоумение из-за того, что Москва считается «старшим братом» Киева. По его словам, «украинское княжество» появилось на 300 лет раньше России.

1 декабря в эфире телеканала «112» Кравчук призвал Киев ответить Москве новой исторической концепцией. Бывший политик заверил, что как государство Россия начала формироваться только при Иване Грозном – в XVI веке.

«Россия говорит, что имеет корни в Киевской Руси, Византии и что Россия — Третий Рим. Все знают, что Россия начала формироваться и становиться на ноги только при Иване Грозном. Это 300 лет после того, как Украина была княжеством и государством. Триста лет!» — заявил Кравчук.

Украинские политики неоднократно делали сомнительные заявления об исторических фактах и событиях. Так, в июле бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что у его страны «украли» название «Русь».

В марте экс-посол в Австрии Александр Щерба убеждал общественность, что его страна «стояла у истоков Европы», а государство называлось «не Московская, а Киевская Русь, потому что Москва была на тот момент болотом».

В России и среди специалистов в области истории подобные слова вызывали иронию и усмешку.

В частности, украинский историк Андрей Плахонин отметил, что своими «историческими справками» некоторые дипломаты выставляют себя посмешищем.

Источник: Газета Известия

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