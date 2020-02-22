Кравчук назвал фейком новость о снижении пенсий на Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал фейком информацию о снижении уровня пенсионного обеспечения в стране. В интервью НСН он заявил, что «на вершине власти» таких разговоров не ведется.

«И так пенсии низкие. Если их сейчас еще снизить, тогда это будут очень серьезные вызовы для власти», — сказал он в субботу, 22 февраля.

О снижении пенсионных выплат сообщила замминистра социальной политики Украины Наталья Ненюченко. Данную информацию Кравчук назвал личным мнением замглавы ведомства, а мнение некоторых людей, по его словам, зачастую бывает «непрофессиональным, провокационным, кем-то подброшенным».

Экс-лидер страны допустил, что пенсии «будут повышаться не быстро», и призвал бороться с теневой занятостью населения, исправно платить налоги и прилагать усилия для роста экономики.

На сайте министерства соцполитики указано, что более 82% процентов пожилых украинцев получают пенсию менее 4 тыс. гривен (около 10, 4 тыс. рублей), что ниже прожиточного минимума. Из-за нехватки средств, высокой доли теневой занятости граждан и слишком малого числа участников системы негосударственного обеспечения размер пенсий может уменьшиться в будущем, предупредила Ненюченко.

Ранее в феврале депутаты Верховной рады заявили о неизбежности повышения пенсионного возраста. По словам нардепа Галины Третьяковой, только так можно «выровнять ситуацию», чтобы «не садиться на плечи налогоплательщиков».

Источник: Газета Известия