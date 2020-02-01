Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Первый президент Украины Леонид Кравчук пояснил свои слова о том, что руководитель Третьего рейха Адольф Гитлер и глава СССР Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.

Политик заявил, что прочел эти данные в СМИ и передал их. Он не уточнил, о каком именно издании идет речь.

«Я читал это напечатанное в средствах массовой информации. Ну, вот и передал. Я не видел лично архивного документа, который подтверждает это», — сказал Кравчук в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он также добавил, что не отвечает за достоверность напечатанной в прессе информации, но предполагает, что ее авторы несут некую ответственность.

Ранее Кравчук заявлял, что встреча стала попыткой двух государств договориться и «развязала руки» Гитлеру. Таким образом экс-глава Украины объяснил слова действующего президента страны Владимира Зеленского об ответственности Советского союза за Вторую мировую войну.

В последнее время в Киеве и Варшаве все чаще делают резонансные заявления об исторических событиях, упрекая Москву в «неверном» видении истории. Так, замглавы украинского МИДа Василий Бондар обвинил Москву в краже «истории Украины — Руси» и приписывании себе «чужих побед». Лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок призвал потребовать от России выплат за Вторую мировую, «оккупацию в прошлом веке» и якобы причитающиеся Киеву части Алмазного фонда.

Также в январе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил СССР в «пособничестве нацистской Германии» и заявил, что заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима преувеличены. Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от России компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Источник: Газета Известия