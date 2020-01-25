Кравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса

25 января 2020     21
Кравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса

Донбасс может вернуться под контроль Киева сам. С Крымом потребуется «другая схема», так как он уже внутри «системы российских отношений», заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.

«Донбасс они еще не взяли, поэтому я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества, с помощью нашей активной, настойчивой, целеустремленной, системной работы ежедневной», — цитирует «РИА Новости» интервью Кравчука телеканалу «Прямой».

По словам экс-президента, нужно стремиться к установлению мира в регионе, и нынешний глава государства Владимир Зеленский делает это.

«Поэтому я считаю, что это возможно», — отметил Кравчук.

«А что касается Крыма, да, мы не откажемся никогда от территориальной своей целостности и от Крыма. Но сегодня уже Крым в системе российских отношений, Российской Федерации. И поэтому это уже будет другая схема возвращения», — подчеркнул он. Кравчук пояснил, что не знает, когда она сработает, но верит, что это когда-то случится.

Ранее в январе Кравчук рассказал, что Украина фактически поделена на три части: Юго-Восток, Запад и Центр. У них разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память, отметил он.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за присоединение к России. Киев отказывается признавать итоги голосования.

Источник: Газета Известия

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