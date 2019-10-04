«Краснодар» вслед за ЦСКА снова проиграл в Лиге Европы

4 октября 2019     14
«Краснодар» вслед за ЦСКА снова проиграл в Лиге Европы

«Краснодар» уступил испанскому «Хетафе» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в четверг, 3 октября, в Краснодаре, «Хетафе» одержал победу со счетом 2:1. На 35-й минуте отличился нападающий гостей Родригес Анхель. На 61-й минуте он оформил дубль. За «Краснодар» на 69-й минуте забил Ари.

«Краснодар» проиграл второй матч группового этапа подряд. В предыдущей встрече российская команда потерпела разгром от швейцарского «Базеля» (0:5). После двух туров краснодарцы, не набравшие очков, замыкают таблицу группы C. Лидирует «Хетафе» (шесть очков), на втором месте расположился Базель (четыре очка), на третьем — турецкий «Трабзонспор» (одно очко).

Ранее 3 октября второе поражение подряд в Лиге Европы потерпел и московский ЦСКА. Армейцы на своем поле уступили испанскому «Эспаньолу» (0:2).

Источник: Лента.Ру

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