«Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов

14 августа 2019     17
«Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов

Российский клуб «Краснодар» обыграл португальский «Порту» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий этап. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Порту и завершилась со счетом 2:3. Все голы «Краснодар» забил в первом тайме: отличились полузащитники Тони Вильена (3-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (14-я и 34-я). Хозяева во втором тайме ответили результативными действиями форварда Зе Луиша (57-я) и полузащитника Луиса Диаса (77-я).

В первом матче «Порту» одержал победу со счетом 1:0. Таким образом, «Краснодар» прошел в раунд плей-офф за счет большего количества голов, забитых в выездной игре. В борьбе за групповой этап Лиги чемпионов «быкам» будет противостоять греческий «Олимпиакос».

«Краснодар» впервые в истории выступает в Лиге чемпионов. Россию в турнире также представят «Зенит» и «Локомотив», они начнут свой путь с группового этапа.

Источник: Лента.Ру

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