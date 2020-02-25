Красноярец выбросил той-терьера из окна пятого этажа

25 февраля 2020     24
Красноярец выбросил той-терьера из окна пятого этажа

Житель Красноярска вышвырнул из окна пятого этажа укусившую его собаку породы той-терьер. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на городское управление полиции.

Падение собаки попало на камеру видеонаблюдения. На записи видно, что животное немного полежало в снегу, после чего поднялось и убежало, прихрамывая.

По словам руководителя пресс-службы управления Екатерины Росицкой, собака принадлежит матери мужчины.

«С его (мужчины) слов, он разозлился за то, что она укусила его спящего. Хозяйка отвезла питомца к ветеринару», — рассказала собеседница агентства.

В настоящее время полиция проводит проверку, ждет заключение ветеринаров о состоянии собаки, после чего будет принято процессуальное решение.

В начале февраля сообщалось, что в отношении жителя Москвы возбудили уголовное дело из-за убийства кошки.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Красноярец выбросил той-терьера из окна пятого этажа
Красноярец выбросил той-терьера из окна пятого этажа

Житель Красноярска вышвырнул из окна пятого этажа укусившую его собаку породы той-терьер. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает «РИА …


Игорь Николаев опубликовал в соцсетях фото без усов
Игорь Николаев опубликовал в соцсетях фото без усов

Известный композитор Игорь Николаев выложил в Instagram фотографию, где он предстал без своих фирменных усов. На снимке молодой музыкант в …


В России изменят правила выдачи кредитов
В России изменят правила выдачи кредитов

В России изменят правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты — крупные банки готовы к полному переходу на …


Обнаружен загадочный затерянный город
Обнаружен загадочный затерянный город

Археологи Восточного Института в Чикаго обнаружили затерянный город древнего царства, просуществовавшего с 1400 года до нашей эры до 600 года …


Россияне стали экономить на продуктах
Россияне стали экономить на продуктах

Россияне стали экономить на продуктах — средний чек за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился по сравнению …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты