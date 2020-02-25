Красноярской медведице нашли жениха из другого города

Белая медведица Аврора из «Роева ручья» в Красноярске «выйдет замуж» за своего сородича по кличке Балу из зоопарка в Ижевске. На время ее туда перевезут, а потом вернут обратно.

Как рассказали ИА KrasnoyarskMedia в «Роевом ручье», Аврора, которая живет там с 2010 года, почти всё это время находится с белым медведем Феликсом. Однако у них так и не получилось потомства.

Ее «жених» Балу живет в ижевском зоопарке с 2014 года. Тогда медвежонка нашли военные на Новой земле.

В Ижевск Аврору повезут в специальном автотрейлере в сопровождении сотрудника парка «Роев ручей».

Источник: Газета Известия