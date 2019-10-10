Красноярца приговорили к исправительным работам за убийство щенка

10 октября 2019     21
Красноярца приговорили к исправительным работам за убийство щенка

В Красноярске вынесли приговор в отношении мужчины, который выбросил щенка с высоты девятого этажа. Подсудимый признался, что неоднократно избивал собаку.

Инцидент произошел на улице Северо-Енисейской. Подсудимый распивал алкоголь в компании с бывшей супругой и друзьями. В ходе встречи возник конфликт, после которого женщина покинула квартиру и вызвала полицию. Мужчина решил выместить злобу на принадлежавшем ему щенке кокер-спаниеля. Он схватил собаку и выбросил с высоты девятого этажа. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Щенок погиб.

В беседе с полицией мужчина признал, что неоднократно избивал пса. По решению суда красноярец приговорен к 11 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.

Ранее сообщалось, что в Тверской области в суд передано уголовное дело в отношении мужчины, который избил собаку и сбросил ее с балкона на четвертом этаже. Пес выжил, но получил серьезное повреждение спинного мозга.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Как имена модны сегодня в Москве
Как имена модны сегодня в Москве

В 2019 году москвичи все чаще называли своих новорожденных детей необычными имена. Об этом сообщает «Интерфакс». Как отмечается, в этом …


Правительство Нидерландов намерено расследовать роль Украины в гибели малазийского авиалайнера
Правительство Нидерландов намерено расследовать роль Украины в гибели малазийского авиалайнера

Спустя пять лет после крушения борта МН17 в Донбассе правительство Нидерландов под давлением парламента официально будет выяснять, почему Киев не …


На Севморзаводе спустили на воду пантон нового плавкрана
На Севморзаводе спустили на воду пантон нового плавкрана

По одной из-под колосса выбивают опоры, на которых его собирали два года. Последние приготовления перед спуском на воду: проверить цепи …


Сто одаренных детей Севастополя получат стипендию правительства
Сто одаренных детей Севастополя получат стипендию правительства

На протяжении одного учебного года – с сентября по май – сто талантливых ребят из многодетных семей, достигшие высоких результатов …


Неизвестная женщина прорвалась на пресс-конференцию Зеленского
Неизвестная женщина прорвалась на пресс-конференцию Зеленского

РБК / Telegram Неизвестная женщина прорвалась к президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе его пресс-конференции. Прямую трансляцию мероприятия ведет на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты