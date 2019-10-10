Красноярца приговорили к исправительным работам за убийство щенка

В Красноярске вынесли приговор в отношении мужчины, который выбросил щенка с высоты девятого этажа. Подсудимый признался, что неоднократно избивал собаку.

Инцидент произошел на улице Северо-Енисейской. Подсудимый распивал алкоголь в компании с бывшей супругой и друзьями. В ходе встречи возник конфликт, после которого женщина покинула квартиру и вызвала полицию. Мужчина решил выместить злобу на принадлежавшем ему щенке кокер-спаниеля. Он схватил собаку и выбросил с высоты девятого этажа. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Щенок погиб.

В беседе с полицией мужчина признал, что неоднократно избивал пса. По решению суда красноярец приговорен к 11 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка.

Ранее сообщалось, что в Тверской области в суд передано уголовное дело в отношении мужчины, который избил собаку и сбросил ее с балкона на четвертом этаже. Пес выжил, но получил серьезное повреждение спинного мозга.

Источник: Газета Известия