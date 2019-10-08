Крафтовое пиво может исчезнуть в России в 2021 году

В России может прекратиться производство крафтового пива. Как пояснили в Росстандарте, к этому может привести принятие нового регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

Документ, положения которого будут обязательны к применению в России, вступит в силу с 2021 года. Он указывает, что пивом может считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов, передает RT.

Разработка единого стандарта на крафтовое пиво невозможна, так как этот напиток предполагает разные рецептуры, технологии и компоненты. Учитывая, что крафт не выделен в отдельную категорию ни в каких документах, часть напитка подпадет под категорию контрафакта.

В сентябре отчет компании FinExpertiza показал, что пиво лидирует по объемам потребления алкоголя в России. В 2018 году жители России употребили порядка 7,9 млрд л этого напитка и 833 млн л водки и ликероводочных изделий (332,8 млн л чистого спирта).

Источник: Газета Известия