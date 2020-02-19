Крашенинников разъяснил поправку об общем руководстве президента правительством

Поправка в Конституцию России, в соответствии с которой президент страны будет осуществлять общее руководство кабмином, не означает, что он станет главой исполнительной власти. Такое пояснение дал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников 19 февраля.

«Он не член кабинета министра. Он осуществляет общее руководство, не руководит», — цитирует его «РИА Новости». Крашенинников отметил, что президент будет осуществлять именно общее руководство.

По словам депутата, в настоящий момент применяется именно такая практика: периодически президент возглавляет заседания правительства, которые проходят под его руководством, а внесение поправки в Конституцию придаст этому руководству юридический статус.

18 февраля в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступила поправка в ст. 83 Конституции России, которая заключается в том, что президент РФ будет осуществлять общее руководство правительством, а также обеспечивать гражданский мир и согласие в стране. Помимо Крашенинникова, ее авторами стали также депутат Госдумы Андрей Макаров, члены Совета Федерации Андрей Клишас, Николай Федоров, Николай Журавлев и Андрей Турчак.

Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер, а на следующий день провел с членами группы первую встречу.

За каждую из инициатив президент предложил проголосовать россиянам, разрабатывать формат голосования будет рабочая группа совместно с ЦИК. На данный момент известно, что голосование будет проводиться по закону в целом, а не по отдельным пунктам.

Источник: Газета Известия