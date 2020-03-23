Кредитный рейтинг россиян за год заметно улучшился

За последний год российские заемщики заметно поправили свое кредитное здоровье. Такие данные содержатся в обзоре Национального бюро кредитных историй.

Причиной стало введение Центробанком в 2019-м предельной долговой нагрузки и платы за этот риск. Это заставило банки тщательнее относиться к отбору претендентов на получение средств. В итоге граждане смогли улучшить свой персональный кредитный рейтинг (ПКР), произошло и снижение просрочки по плохим долгам.

Согласно данным НБКИ, улучшение «качества» заемщиков в наибольшей степени коснулось кредиток, где среднее значение рейтинга увеличилось с 642 до 652 баллов при одновременном снижении просрочки на срок более 90 дней с 12% до 8,5%.

Из-за того, что банки стали меньше рисковать и тщательнее выбирать, кому одобрить кредит, с февраля 2019-го по февраль 2020-го доля одобренных заявок на потребкредиты снизилась с 33,4% до 28,1%.

Для ипотеки снижение составило около 3% – с 65,4% до 62,1%, одобрение автокредитов снизилось с 46,5% прошлогодних до 31,4%.

Это, в свою очередь, привело к скачкообразному росту среднего значения персонального ПКР.

Однако эксперты не уверены, что на фоне текущей экономической ситуации (падения цен на нефть, пандемии коронавируса), положительная динамика сохранится.

Но, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, Банк России не откажется от регулирования рынка, ради роста спроса.

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Персональный отбор: кредитный рейтинг россиян за год заметно вырос

Источник: Газета Известия