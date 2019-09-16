Кремль исключил подрыв доверия к Росгвардии из-за «дела Устинова»

16 сентября 2019     18
Кремль исключил подрыв доверия к Росгвардии из-за «дела Устинова»

Дело бывшего росгвардейца Павла Устинова, осужденного за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в Москве, вряд ли может сказаться на доверии россиян к судебной системе страны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 16 сентября.

Отвечая на вопрос представителей прессы, как этот приговор может повлиять на доверие россиян к судебной системе, Песков сказал: «Мы по-прежнему не намерены комментировать судебные решения. Единственное: в очередной раз скажу, что не стоит обобщать».

В понедельник Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем годам и шести месяцам лишения свободы, признав его виновным в травмировании бойца ОМОНа. Мужчину арестовали до 3 октября по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти».

12 сентября прокурор запросил для него шесть лет колонии общего режима.

Согласно материалам дела, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади Устинов оказал активное сопротивление при задержании. В результате этого у одного из омоновцев обнаружили вывих плечевого сустава левой руки.

Подсудимый не признает свою вину и заявляет, что не причинял вред бойцу ОМОНа и на акции появился случайно. В тот день у мужчины в месте проведения акции была назначена рабочая встреча.

Несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму прошли в Москве 20 и 27 июля, а также 3 августа. После двух последних митингов в столичные суды поступило 1915 дел об административных правонарушениях. Решения об аресте были вынесены в отношении 113 участников этих мероприятий, еще 880 человек были оштрафованы.

Источник: Газета Известия

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