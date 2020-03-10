Криминальный авторитет Важа Тбилисский объявил войну десяти ворам в законе

Криминальный авторитет Важа Биганишвили, известный в криминальных кругах как Важа Тбилисский, заявил, что «касается чести» десяти воров в законе, фактически объявив им войну. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По данным ИА, Биганишвили сделал громкое заявление 3 марта на воровской сходке в Стамбуле. Поводом для него стал конфликт, который начался пять лет назад, в 2015 году. Тогда воры в законе Шота Тевдорадзе (Шотико) и Георгий Энделадзе (Тава) избили и лишили воровского титула сторонника Биганишвили, авторитета Георгия Модебадзе (Гега Озургетский).

Вскоре после инцидента состоялась воровская сходка под руководством Дато Себискверадзе (Дато Кутаисский), которая примирила враждующие стороны и вернула титул Модебадзе. Однако это решение не устроило Биганишвили, который счел, что по итогам конфликта вором должен был остаться кто-то один: либо Модебадзе, либо его обидчики.

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Однако группа воров в законе со стороны Шоты Тевдорадзе заявила, что Биганишвили лжец: якобы он вначале согласился с итогами сходки, организованной Себискверадзе, а потом переиграл свое решение. Поэтому 3 марта Биганишвили, честь которого была задета обвинениями во лжи, сам заявил, что «касается чести» десяти воров в законе.

Среди них оказались Шота Тевдорадзе (Шотико), Эмзар Джапаридзе (Кватия), Каха Джангвеладзе (Шалвович), Тенгиз Пирвели (Тенго Тбилисский), Звиад Папиашвили (Звиад), Арджеван Пурцхванидзе (Джони Бурдгунич), Леван Цинцадзе (Коста), Бесик Туташвили (Бесо Кутаисский), Леван Хавтаси (Лазаре) и Георгий Нижарадзе (Гия).

Сходку в Стамбуле, на которой выступил Важа Биганишвили, организовал главный вор в законе Азербайджана Надир Салифов (Гули). Ее участники пришли к выводу, что за выпадом против Биганишвили стоит лидер преступного мира России Захарий Калашов (Шакро Молодой), который не может простить Важе его независимость. Таким образом, противостояние Биганишвили и его оппонентов может привести к новому полномасштабному конфликту среди воров в законе.

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Источник: Лента.Ру