«Кристал Пэлас» прервал серию из семи матчей без побед подряд в АПЛ

«Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Ньюкасл» в матче 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 22 февраля, и завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев. Единственный мяч на 44-й минуте ударом со штрафного забил Патрик ван Анхольт.

«Кристал Пэлас» прервал серию из семи подряд матчей в АПЛ без побед, набрал 33 очка и вышел на 13-е место в чемпионате. В активе «Ньюкасла» 31 очко, команда находится на 14-й позиции.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 29 февраля на выезде сыграет с «Брайтоном». «Ньюкасл» в тот же день на своем поле примет «Бернли».

Источник: Лента.Ру