Кристина Асмус попала в больницу на скорой

Актриса Кристина Асмус госпитализирована в Москве с острой бактериальной инфекцией. Об этом артистка рассказала 29 декабря в Instagram.

По словам Асмус, в больнице она находится уже неделю. При этом долгое время она участвовала в спектаклях и различных мероприятиях с высокой температурой.

«Одна скорая, вторая, в итоге забрали. Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии. Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск», — написала актриса.

Предполагается, что выпишут артистку до конца года.

Ранее сообщалось, что актера Дмитрия Ульянова доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Источник: Газета Известия