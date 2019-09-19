Кровь женщины посинела из-за лекарства от зубной боли

19 сентября 2019     9
Кровь женщины посинела из-за лекарства от зубной боли

Жительница американского штата Род-Айленд пожаловалась на то, что ее кровь приобрела глубокий синий цвет после употребления препарата от зубной боли. Об этом сообщает сайт NBC News.

25-летняя женщина приняла безрецептурное обезболивающее, чтобы избавиться от зубной боли. На следующее утро она почувствовала себя плохо и пришла в отделение неотложной помощи.

Кожа пациентки имела синеватый оттенок. Уровень кислорода в крови женщины оказался 88 процентов, в то время как нормальный показатель близок к ста процентам. У нее взяли анализ крови из вен и артерий, и она оказалась темно-синего цвета.

Врач Отис Уоррен (Otis Warren) диагностировал у пациентки метгемоглобинемию — состояние, при котором железо в крови меняет форму и не может связывать кислород, чтобы разносить его по организму. Это значит, что тело испытывает нехватку кислорода, даже если у человека нет проблем с дыханием.

Повторное измерение уровня кислорода в крови женщины показало, что этот показатель снизился до 67 процентов. Как оказалось, принятое пациенткой средство для лечения зубной боли содержало бензокаин, один из побочных эффектов которого — метгемоглобинемия.

Женщине внутривенно ввели препарат под названием «метиленовый синий», и уже через несколько минут она сообщила, что чувствует себя лучше. Тогда ей поставили еще один укол и оставили на ночь в больнице. На следующее утро пациентку отпустили домой и направили к стоматологу.

Бензокаин — не единственный препарат, который может вызывать метгемоглобинемию. Исследователи до сих пор не знают, почему возникает подобный эффект. Метгемоглобинемия может появиться и при низких, и при высоких дозах препарата, и может случиться, даже если раньше препарат не вызывал у человека такой реакции.

Ранее сообщалось, что врачи прописали Лауре Барнетт (Laura Barnett) из Лондона гормональные кремы от экземы. Спустя полтора года британка прекратила использование лекарств, поскольку «они перестали помогать». После этого тело Барнетт покраснело, начало шелушиться и зудеть.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 19.09.2019
Вести Севастополь 19.09.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Выезд запрещён, штраф – полторы тысячи рублей. В Севастополе появилась новая дорожная разметка. – Севастопольские врачи …


Подводный спецназ отрабатывает действия на новейшем тренажере
Подводный спецназ отрабатывает действия на новейшем тренажере

Итоги недели на четырех флотах России Главные темы рубрики: – В России начались стратегические командно-штабные учения «Центр-2019». Кроме сухопутных войск, …


Кровь женщины посинела из-за лекарства от зубной боли
Кровь женщины посинела из-за лекарства от зубной боли

Жительница американского штата Род-Айленд пожаловалась на то, что ее кровь приобрела глубокий синий цвет после употребления препарата от зубной боли. …


Германия передала России обвиняемого в содействии терроризму
Германия передала России обвиняемого в содействии терроризму

Германия выдала России 19-летнего уроженца одной из кавказских республик, обвиняемого в вербовке через соцсети подростков в ряды террористов в Сирии. …


Всех претендентов на должность глав муниципалитетов Крыма заставят пройти через конкурс
Всех претендентов на должность глав муниципалитетов Крыма заставят пройти через конкурс

Всем главам администраций муниципалитетов Крыма, написавшим накануне заявления об отставке, придется вновь пройти через конкурсные процедуры. Об этом журналистам сообщил …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты