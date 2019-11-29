Крокодил-убийца съел работника плантации и бесследно исчез

На севере малайзийского штата Сарауак крокодил убил и съел работника плантации. Об этом сообщает местная газета The Star.

В понедельник, 25 ноября, Абдул Ситуджу (Abdul Situju) собирал овощи на заболоченном участке плантации и пропал. Человеческие останки, изуродованные крокодилом, нашли через несколько дней. На поиски хищника направили службу лесного хозяйства Sarawak Forestry Corporation.

«Наша команда охотится за крокодилом. Мы прочесываем реки и болота в районе плантации», — подчеркнул гендиректор организации Золкипли Мохамад Атон (Zolkipli Mohamad Aton). По его словам, один из рабочих якобы увидел большого крокодила, скрывающегося в болотистой местности, и обратился в полицию. Власти полагают, что найденные останки принадлежат Абдулу Ситуджу. Ведется расследование.

По официальным данным, с 2010 по 2016 год крокодилы убили 27 жителей Малайзии. В большинстве случаев на людей нападали гребнистые крокодилы.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида вырастают до семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Помимо них, на острове водятся гавиаловые крокодилы. Их длина редко превышает пять метров.

В апреле сообщалось, что в Малайзии нашли тело 61-летнего Зайнуддина Бедду (Zainuddin Bedda), погибшего в результате нападения крокодила. В поисках участвовали пять спасателей на пожарном автомобиле. Малайзийца обнаружили на берегу реки недалеко от плантации масличной пальмы.

Источник: Лента.Ру