Крокодил убил купавшегося в реке мальчика на глазах у его друзей

4 марта 2020     23
Крокодил убил купавшегося в реке мальчика на глазах у его друзей

Школьник из Зимбабве купался с друзьями в реке и погиб в результате нападения крокодила. Об этом сообщает издание International Business Times.

В пятницу, 28 февраля, 11-летний Мункули Амасоми (Munkuli Amusomi) купался в реке в центре округа Бинги. Крокодил напал на пятиклассника, затащил на глубину и растерзал его на глазах у друзей.

Амасоми скончался от полученных травм. Прибывшая на место происшествия полиция извлекла из воды тело ребенка.

По данным координатора округа Бинги Фараи Мариньян (Farai Marinyane), крокодил беспокоил местных жителей уже несколько месяцев. Он нападал на коров и коз.

В декабре сообщалось, что житель зимбабвийской деревни Силобела, провинция Мидлендс, погиб в пасти крокодила-людоеда, когда пытался помочь другу извлечь запутавшуюся в тростниках удочку. Мужчина потерял равновесие и упал в воду, где на него сразу же напала рептилия.

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Источник: Лента.Ру

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