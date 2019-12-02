Круизный лайнер «Князь Владимир» впервые посетит порт Сухума

2 декабря 2019     5
Круизный лайнер «Князь Владимир» впервые посетит порт Сухума

Российский круизный лайнер «Князь Владимир» впервые прибудет в тестовом режиме в порт Сухума в понедельник, 2 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта РФ Захария Джиоева.

Отмечается, что в ходе визита судна в столицу Абхазии будут отработаны процедуры по проходу, швартовке и другие технические вопросы, поскольку Сухум включен в маршрут лайнера Сочи – Ялта – Новороссийск – Севастополь.

«Это делается для того, чтобы запустить маршрут в полную силу в следующей навигации, и чтобы людям было комфортно и просто посетить Абхазию», — заметил Джиоев.

Порт Сухума на протяжении 26 лет принимал только грузовые корабли, и для подготовки к приему пассажирского лайнера предприятие «Абхазское морское пароходство» провело гидрографические работы, различные инженерные изыскания с привлечением специалистов, в том числе из Росморпорта и других специализированных компаний из РФ, а также местных водолазов.

Регулярное морское сообщение между Крымом и Краснодарским краем было возобновлено по поручению президента РФ Владимира Путина. Первым круизом стало путешествие судна «Князь Владимир» в 2017 году.

Сообщается, что лайнер вмещает 800 пассажиров и 250 членов экипажа.

28 марта сообщалось, что на круизном лайнере «Князь Владимир» будут снимать сериалы. Локацией заинтересовались сразу два российских телеканала.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Круизный лайнер «Князь Владимир» впервые посетит порт Сухума
Круизный лайнер «Князь Владимир» впервые посетит порт Сухума

Российский круизный лайнер «Князь Владимир» впервые прибудет в тестовом режиме в порт Сухума в понедельник, 2 декабря, пишет ТАСС со …


В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись
В США рассказали о «винтажной» обороне России и ошиблись

Арктическое побережье России защищают мобильные береговые ракетные комплексы (БРК) «Рубеж» (SSC-3 Styx по классификации НАТО), использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты …


Кравчук заявил о появлении Украины задолго до России
Кравчук заявил о появлении Украины задолго до России

Первый украинский президент Леонид Кравчук выразил недоумение из-за того, что Москва считается «старшим братом» Киева. По его словам, «украинское княжество» …


В ООН отметили рост мирового значения Антарктиды
В ООН отметили рост мирового значения Антарктиды

22:59 Мировое значение Антарктиды и соблюдение принципа демилитаризации региона растёт на фоне климатических изменений и экологических проблем, заявил советник по …


В ЕС заявили об отсутствии единой позиции в отношении России
В ЕС заявили об отсутствии единой позиции в отношении России

Позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты