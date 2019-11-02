Крупнейшей сделке в истории дали зеленый свет

2 ноября 2019     24
Крупнейшей сделке в истории дали зеленый свет

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман окончательно одобрил IPO (первичное размещение на бирже акций) крупнейшей компании страны — государственной нефтяной Saudi Aramco, пишет Bloomberg.

По данным издания, решение было принято по итогам состоявшейся 1 ноября встречи. Наследный принц счел, что поддержки саудовских бизнесменов достаточно для проведения IPO. Ожидается, что окончательно об этом объявят 3 ноября.

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00:08 — 1 ноября

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Размещение должно стать крупнейшим в истории. Изначально о нем было объявлено в 2016 году: сообщалось, что оно станет частью масштабной государственной программы «Видение-2030». Тогда капитализация Saudi Aramco была оценена в два триллиона долларов, сообщалось, что в рамках IPO будет продано до пяти процентов акций — на общую сумму в 100 миллиардов.

В дальнейшем сделка несколько раз откладывалась, в основном из-за отсутствия спроса со стороны иностранных инвесторов. В октябре 2019 года стало известно, что в качестве приоритетного варианта рассматривается продажа двух процентов бумаг на саудовской бирже Tadawul с дальнейшим доразмещением на иностранной площадке.

Источник: Лента.Ру

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