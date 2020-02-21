Крупнейший в Сирии завод медикаментов возобновил работу

Крупнейший на Ближнем Востоке завод по производству медикаментов Убари в сирийском поселке Зерба возобновил свою работу. Это стало возможным после того, как сирийские правительственные войска освободили населенный пункт, сообщает в пятницу, 21 февраля РЕН ТВ.

Во время боев производственные линии завода не пострадали. Среди разрушений в здании — только выбитые взрывной волной стекла.

Сирийские военные в ходе боев вели точечный ответный огонь по позициям боевиков, стараясь не задеть объекты инфраструктуры Зербы, в частности, здания завода.

До войны завод поставлял лекарства в Ирак и Йемен. Здесь производили как медикаменты, так и ампулы и шприцы для инъекций.

Со слов рабочих, на ремонт завода и полное восстановление его работы понадобится несколько месяцев.

В декабре сообщалось, что сирийские врачи начали возвращаться к работе в медучреждениях на севере провинции Алеппо.

Источник: Газета Известия