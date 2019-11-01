Крупный разлив нефтепродуктов заметили на берегу Лены в Якутии

Очевидцы сообщают о разливе нефтепродуктов на берегу реки Лены в Якутии. Добраться до места специалисты не могут из-за ледостава.

Факт разлива заметил местный житель в 60 км от города Ленска в середине октября. Экологи взяли пробы из реки и не обнаружили превышения допустимой концентрации нефтепродуктов. Позже госинспекторы взяли объяснения с якутянина, который пояснил, что загрязненная полоса находится в 1,5–2 м от линии берега. При этом протяженность полосы достигает 3 км, а ширина — около 70 см. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

Специалисты министерства экологии пояснили, что до места разлива добраться нет возможности из-за ледостава и отсутствия объездных дорог. Информация о загрязнении передана в Росприроднадзор.

Ранее Greenpeace назвала основной вид мусора на берегах водоемов в России. Чаще всего прибрежная линия загрязнена окурками.

Источник: Газета Известия