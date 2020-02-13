Крыша многоквартирного дома частично обрушилась в Коми

В селе Усть-Цильма в Коми под тяжестью снега обрушилась часть крыши многоквартирного дома, в котором проживают 16 человек. Никто не пострадал. Комиссия ГО и ЧС после осмотра здания предупредила о том, что возможны последующие разрушения.

В районной администрации отметили, что у жильцов не было договора с управляющей компанией на уборку снега с крыши. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Капитальный ремонт кровли был намечен на 2026 год. После инцидента власти района решили обратиться в Фонд капремонта республики с просьбой выполнить работы в ближайшее время.

Источник: Газета Известия