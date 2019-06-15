КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента и досрочных выборах

Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Об этом в субботу, 15 июня, заявил председатель судебной инстанции Михай Поалелунжь.

«Конституционный суд Молдавии постановил пересмотреть и аннулировать решения от 7–9 июня», — сказал Поалелунжь.

Как сообщает «РИА Новости», данное решение является окончательным.

Заявление главы КС прокомментировал президент Молдавии Игорь Додон. Он отметил, что пересмотр решений, приведший к кризису в стране, состоялся по его запросу. «Я приветствую это решение», — цитирует Додона ТАСС.

8 июня Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, которое должно было быть сформировано до 7 июня. Конституционный суд объявил эти решения незаконными. В ответ на это правительство заявило о попытке Демократической партии через судей узурпировать власть.

9 июня КС Молдавии передал вице-председателю Демпартии, Павлу Филипу, исполняющему обязанности премьер-министра, президентские полномочия, чтобы он подписал указ о роспуске парламента. Также предполагалось назначить досрочные выборы на 6 сентября.

Додон назвал решение КС «отчаянным шагом для узурпации власти». Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку.

Источник: Газета Известия