КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента и досрочных выборах

15 июня 2019     22
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента и досрочных выборах

Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Об этом в субботу, 15 июня, заявил председатель судебной инстанции Михай Поалелунжь.

«Конституционный суд Молдавии постановил пересмотреть и аннулировать решения от 7–9 июня», — сказал Поалелунжь.

Как сообщает «РИА Новости», данное решение является окончательным.

Заявление главы КС прокомментировал президент Молдавии Игорь Додон. Он отметил, что пересмотр решений, приведший к кризису в стране, состоялся по его запросу. «Я приветствую это решение», — цитирует Додона ТАСС.

8 июня Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали парламентское большинство, которое должно было быть сформировано до 7 июня. Конституционный суд объявил эти решения незаконными. В ответ на это правительство заявило о попытке Демократической партии через судей узурпировать власть.

9 июня КС Молдавии передал вице-председателю Демпартии, Павлу Филипу, исполняющему обязанности премьер-министра, президентские полномочия, чтобы он подписал указ о роспуске парламента. Также предполагалось назначить досрочные выборы на 6 сентября.

Додон назвал решение КС «отчаянным шагом для узурпации власти». Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Севастопольским садоводам будут показывать кино бесплатно
Севастопольским садоводам будут показывать кино бесплатно

Севастопольское отделение Союза садоводов России запустило проект бесплатных кинопоказов в дачных кооперативах. Массовые сеансы будут проходить по субботам. К выбору …


Доллару объявили войну
Доллару объявили войну

13 июня Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по вопросу отказа от расчета в долларах. Об этом сообщили в …


В Крыму двоих детей чуть не унесло в открытое море
В Крыму двоих детей чуть не унесло в открытое море

Спасатели помогли двум ребятам 2010 года рождения, которых уносило в море на надувном матрасе, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым …


Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику
Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику

Первый этап инженерной подготовки территории экотехнопарка «Шиес» завершен в полном соответствии с планом. Об этом сообщается на официальном сайте проекта. …


КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента и досрочных выборах
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента и досрочных выборах

Конституционный суд Молдавии отменил решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов. Об этом в субботу, 15 июня, заявил председатель …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты