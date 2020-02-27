Кубрика обвинили в издевательствах над актрисой во время съемок «Сияния»

27 февраля 2020     18
Кубрика обвинили в издевательствах над актрисой во время съемок «Сияния»

Пользователи сети обвинили скончавшегося в 1999 году режиссера Стэнли Кубрика в издевательствах над актрисой Шелли Дюваль во время съемок «Сияния». Об этом сообщает Medialeaks.

Жительница Великобритании с ником _necr0mancyy_ опубликовала в Twitter серию постов, в которых рассказывалось о необычных методах работы кинематографиста. Отмечалось, что он хотел добиться идеальных сцен, в связи с чем заставил артистку отыграть одну из сцен 127 раз. Речь идет об эпизоде, где героиня Венди Торренс пытается отбиться от мужа бейсбольной битой.

«Ее слезы и дрожащие руки были реальными эмоциями. Это рекорд Гиннесса по самому большому количеству дублей для сцены с диалогом», — говорится в публикации. Из-за тяжелой работы Дюваль плакала по 12 часов в день и страдала от обезвоживания.

В постах также утверждается, что актриса не знала о сцене, в которой ее коллега Джек Николсон будет пытаться попасть в комнату, размахивая топором, поэтому ее испуг на экране был настоящим. При этом Medialeaks поясняет, что, несмотря на публикации в нескольких СМИ, эта информация может быть недостоверной. По данным портала IMDb эпизод переснимали не один раз.

В комментариях юзеры раскритиковали Кубрика, назвав его поведение оскорбительным. Кроме того, пользователи посчитали, что именно оно стало причиной психической болезни, о которой Дюваль заявила четыре года назад.

Стэнли Кубрик — один из самых известных режиссеров в истории кино. Он снял такие фильмы, как «Заводной апельсин», «Барри Линдон», «Космическая одиссея 2001», «Спартак», «Тропы славы», «С широко закрытыми глазами», «Лолита» и многие другие. Картину «Сияние» неоднократно включали в списки лучших фильмов ужасов.

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Источник: Лента.Ру

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