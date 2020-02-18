Кудрин оценил покупку Сбербанка за счет денег из «главной кубышки России»

18 февраля 2020     11
Кудрин оценил покупку Сбербанка за счет денег из «главной кубышки России»

Покупка Сбербанка правительством и использование для этого средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) станет разумным шагом. Такую оценку дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Его слова приводит ТАСС.

Материалы по теме

21:05 — 21 января

Премьерный показ

Эти люди будут управлять Россией. Каким станет новое правительство?

«Основные принципы использования средств Фонда национального благосостояния не нарушены. То, что банк должен был когда-то перейти в собственность правительства, — это разумно», — отметил Кудрин. Он напомнил, что ранее в законе о Банке России содержалась норма о возможном переходе доли регулятора в Сбербанке к правительству, что ликвидировало бы конфликт интересов. Счетная палата проведет анализ «дополнительных деталей» сделки и подготовит окончательное заключение, добавил Кудрин.

ФНБ, который иногда называют «главной кубышкой России», формируется за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и доходов от распоряжения своими средствами. Использовать деньги можно будет после того, как объем ликвидных активов фонда превысит семь процентов ВВП. На 1 февраля он составил 6,197 триллиона рублей — 5,5 процента прогнозируемого на 2020 год ВВП.

11 февраля стало известно о намерении правительства выкупить долю Сбербанка, принадлежащую Центробанку (50 процентов плюс одна акция) за счет средств ФНБ. Отмечалось, что смена контроля не повлияет на гарантии банка по вкладам россиян. По словам министра финансов Антона Силуанова, стоимость покупки может составить порядка 2,5 триллиона рублей. Как отметил главы Сбербанка Германа Грефа, акции банка передадут в ФНБ, а формальным собственником станет Минфин.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Турция и Россия договорились продолжить переговоры по Идлибу
Турция и Россия договорились продолжить переговоры по Идлибу

Турецкая и российская стороны договорились продолжить переговоры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе. Об этом в своем Twitter сообщает агенство …


Кудрин оценил покупку Сбербанка за счет денег из «главной кубышки России»
Кудрин оценил покупку Сбербанка за счет денег из «главной кубышки России»

Покупка Сбербанка правительством и использование для этого средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) станет разумным шагом. Такую оценку дал глава Счетной …


В России рассказали о договоренностях с Турцией по Идлибу
В России рассказали о договоренностях с Турцией по Идлибу

Россия и Турция по итогам консультаций решили придерживаться договоренностей по Сирии. Об этом сообщается на сайте российского МИД. В ведомстве …


США ввели санкции против Rosneft Trading и ее президента
США ввели санкции против Rosneft Trading и ее президента

Власти США во вторник, 18 февраля, ввели санкции в отношении компании Rosneft Trading и ее президента Дидье Касимиро. Как объяснила …


Банковские учения: ЦБ рассказал, как будет бороться с мошенниками
Банковские учения: ЦБ рассказал, как будет бороться с мошенниками

Ужесточение наказания за распространение персональных данных, повышение финансовой грамотности и более пристальный анализ защищенности банков — таковы основные направления стратегии …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты