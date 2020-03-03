Купленный на день рождения ребенку щенок умер во время перелета

Собака породы йоркширский терьер умерла в самолете авиакомпании Delta во время перелета из американского штата Огайо в штат Калифорния. Об этом сообщает Independent.

По словам Кори Макджимсона (Cory Mcjimson), щенок по кличке Себастьян должен был стать подарком на день рождения его пятилетней дочери. Мужчина отправился забирать собаку на грузовой склад Delta, однако открыв перевозку обнаружил, что щенок не двигался и не дышал.

Получатель проинформировал сотрудников склада, и они отвезли собаку в ближайшую ветеринарную клинику, но медики констатировали смерть животного. Отцу пришлось сказать детям, что пес болеет, чтобы не расстраивать их.

«Мы следим за всеми животными, которых перевозим. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и проведем расследование, чтобы понять, что произошло», — заявил представитель авиаперевозчика.

В январе оставленный на жаре пес погиб в муках во время авиаперелета. Женщина сделала все возможное для комфортной перевозки собаки. Тем не менее контейнер с псом стоял на асфальте в 39-градусную жару продолжительное время, и после прибытия в Брисбен женщине сообщили, что ее питомец погиб. Она уверена, что его смерть можно было предотвратить.

Источник: Лента.Ру