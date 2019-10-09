Курды заявили о двух жертвах авиаударов Турции по Сирии

9 октября 2019     14
Курды заявили о двух жертвах авиаударов Турции по Сирии

Курдские «Сирийские демократические силы» (Syrian Democratic Forces, SDF) в среду, 9 октября, сообщили о гибели двух человек в результате бомбардировки турецких военно-воздушных сил на севере Сирии.

По информации военных, жертвами стали два жителя населенного пункта, расположенного западнее города Рас-эль-Айн в провинции Хасеке. Еще двое получили ранения, передает «РИА Новости».

Ранее в этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции. По информации СМИ, она получила название «Источник мира». Как подчеркнул турецкий лидер, цели Анкары — уничтожение террористического коридора на южных границах Турции и обеспечение мира в регионе.

Политик также отметил, что операция направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Источник: Газета Известия

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