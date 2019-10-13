Курды отчитались об убитых турецких солдатах

13 октября 2019     23
Курды отчитались об убитых турецких солдатах

В ходе боев между армией Турции и отрядами арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) погибли не менее 75 турецких солдат. Об этом сообщает курдское агентство Firat.

По данным издания, еще 19 солдат были ранены. Кроме того, арабо-курдские силы уничтожили семь автомобилей, принадлежащих турецкой армии.

Ранее CNN сообщило, что отряды СДС намерены просить помощи у России взамен США. По словам главнокомандующего СДС Мазлума Абди, российские самолеты установят над северо-восточной Сирией бесполетную зону и таким образом помешают Турции проводить атаки с воздуха

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира».

Источник: Лента.Ру

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