Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники

17 октября 2019     12
Курды сняли на видео подрыв турецкой бронетехники

Курдские вооруженные формирования успешно атаковали военную технику сил Турции. Видео с подрывом военной машины опубликовали на своем YouTube-канале «Отряды народной самообороны» (YPG)

Как пояснила «Российская газета», на видео курдские боевики атакуют танки Leopard-2А4 и боевые машины пехоты ACV-15 с помощью противотанкового ракетного комплекса «Конкурс». На кадрах ролика происходит сильный взрыв, за которым следует пожар — но какую именно технику удалось поразить, неясно, так как ее от камеры закрывают кусты.

14 октября протурецкие боевики Сирийской свободной армии (ССА) сообщили, что отбили у правительственных войск Сирии танк Т-55 советского производства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября. Она получила название «Источник мира». Ее целью значится борьба с Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции как террористическая) и террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России), а также создание вдоль всей границы зоны безопасности.

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Источник: Лента.Ру

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