Курникова и Иглесиас в третий раз стали родителями

В семье бывшей российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса родился третий ребенок. Об этом сообщил младший брат исполнителя Хулио Иглесиас-младший, передает Daily Mail.

Он не назвал пол ребенка, заявив, что это секрет.

«У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив», — добавил родственник певца.

Сама пара пока не прокомментировала рождение ребенка, пишет «Газета.Ру».

Курникова и Иглесиас начали встречаться в 2002 году. 16 декабря 2017 года Курникова родила двойню: сына Николаса и дочь Люси.

Ранее в феврале сообщалось, что голливудская актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой.

Источник: Газета Известия