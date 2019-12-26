Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину

Курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков задержал в метро женщину, ранившую ножом другую пассажирку, сообщила в четверг, 26 декабря, официальный представитель МВД России Ирина Волк
Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метро.
Пострадавшая обратилась в одну из московских клиник за медицинской помощью.
По факту преступления возбуждено дело про признакам хулиганства с применением оружия, а также по мотивам ненависти и вражды.
В свою очередь, руководство ведомственного вуза рассматривает вопрос о поощрении отличившегося курсанта.
23 декабря покупатель в магазине на севере Москвы напал с ножом на мужчину из-за сделанного замечания.
Источник: Газета Известия