Курсант МВД задержал в московском метро вооруженную ножом женщину

Курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков задержал в метро женщину, ранившую ножом другую пассажирку, сообщила в четверг, 26 декабря, официальный представитель МВД России Ирина Волк

Уточняется, что инцидент произошел в вагоне электропоезда на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии столичного метро.

Пострадавшая обратилась в одну из московских клиник за медицинской помощью.

По факту преступления возбуждено дело про признакам хулиганства с применением оружия, а также по мотивам ненависти и вражды.

В свою очередь, руководство ведомственного вуза рассматривает вопрос о поощрении отличившегося курсанта.

23 декабря покупатель в магазине на севере Москвы напал с ножом на мужчину из-за сделанного замечания.

Источник: Газета Известия