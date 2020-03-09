Курс евро на Forex превысил 85 рублей

9 марта 2020     17
Курс евро на Forex превысил 85 рублей

Курс евро в ходе торгов на Forex превысил 85 рублей впервые с февраля 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов 9 марта. По состоянию на 10:50 понедельник, 9 марта, курс доллара США к рублю растет до 74,26 рубля за доллар с уровня предыдущего закрытия в 68,9 рубля.

Курс евро к рублю поднялся до 85,11 рубля за евро с уровня днем ранее в 80,3 рубля, отмечает «РИА Новости».

Падение курса российской валюты произошло после резкого снижения цен на нефть. Так, цена нефти марки Brent с контрактами на апрель побила прежний минимум и опустилась до $31,38 за баррель. Нефть WTI достигла отметки в $27,9 за баррель.

Мировые цены на нефть снизились после непродления сделки ОПЕК+ о сокращении добычи и заявлениями Саудовской Аравии о планах увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

В случае реализации планов Эр-Рияда цены на нефть могут упасть до $20 за баррель.

Источник: Газета Известия

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