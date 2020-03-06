Курс евро поднялся до 76 рублей впервые с января

Курс евро утром в пятницу, 6 марта, на Московской бирже увеличился на 0,3% к уровню предыдущих торгов, составив 76,14 рубля. Таким образом он превысил отметку в 76 рублей впервые с января 2019 года.

Курс доллара, по данным на 10:02 мск, увеличился на 0,16%, до 67,7 рубля.

Ранее, 2 марта, курс евро вырос на 1,6% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг 75 рублей.

Курс доллара в тот день увеличился на 0,5% — до 67,2 рублей.

Как стало известно 4 марта, Банк России ускорил накопления золотых резервов на фоне роста неопределенности в мировой экономике и распространения коронавируса. В январе регулятор закупил 8,1 т желтого металла, что на 30% больше, чем в прошлом году.

Источник: Газета Известия