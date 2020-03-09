Курс евро превысил 86 рублей

9 марта 2020     17
Курс евро превысил 86 рублей

После обвала цен на нефть курс доллара поднялся до 75 рублей, евро превысил 86 рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов 9 марта.

На торгах 9 марта после распада сделки ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель. Стоимость нефти WTI достигла отметки в $27,9 за баррель. Такой обвал цен стал самым сильным потрясением рынка с 1991 года, отмечает Reuters.

На снижение цен на нефть российская валюта отреагировала падением. В ходе торгов на Forex курс евро превысил 85 рублей, курс доллара растет до 74,26 рубля. Подешевели и популярные криптовалюты, в том числе биткоин, стоимость которого упала почти на 10%.

Цены на золото поднялись до максимума с 2012 года, составив $1700 за унцию. Золото XAU показало рост до $1702,45 за унцию, фьючерсы на золото в США GCv1 подскочили на 1,6% до $1699,70 за унцию.

ЦБ РФ принял решение приостановить покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней.

Обвал мировых цен на нефть произошел после провала 6 марта переговоров стран-участниц ОПЕК+ по сокращению добычи и распада соглашения. После встречи Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В таком случае цены на нефть могут упасть до $20 за баррель.

Источник: Газета Известия

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