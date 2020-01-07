Курц вновь возглавил Австрию вопреки политическому скандалу с «россиянкой»

Себастьян Курц вновь возглавил Австрию, заняв пост канцлера страны вопреки прошлогоднему политическому скандалу с «племянницей русского олигарха». Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел Курца к присяге. Ранее он как лидер «Австрийской народной партии» (АНП) смог договориться о правительственной коалиции с «Зелеными». В 2019 году АНП победила на досрочных выборах, набрав 38,4 процента голосов.

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22:36 — 18 мая 2019

Отставка предыдущего правительства Курца произошла на фоне политического скандала в Австрии весной 2019 года. В мае немецкие СМИ опубликовали видео с вице-канцлером и главой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства. После этого депутаты Национального совета Австрии потребовали отправить Штрахе в отставку. Сама девушка оказалась уроженкой Боснии.

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Источник: Лента.Ру