Куршскую и Балтийскую косы предложили объединить

Куршскую косу и Балтийскую предложили объединить в один национальный парк. С таким мнением выступил сотрудник Росприроднадзора Виталий Кремков на общественных слушаниях.
По мнению эксперта, основанием для этого может стать схожесть территорий. Идею поддержало министерство экологии и природных ресурсов Калининградской области, пишет ИА FlashNord.
Глава министерства Олег Ступин выразил мнение, что создание единого органа управления для двух территорий сократит расходы. Сэкономленные средства можно будет направить на развитие.
Возможность заниматься курированием объединенных территорий предоставят Всемирному фонду дикой природы.
Исследования, которые позволят Балтийской косе получить статус нацпарка, уже проведены. Главными проблемами природной территории считается мусор, размыв берега и пожары.
29 января сообщалось, что авандюна на Балтийской косе в Калининградской области оказалась почти разрушена на всем протяжении вплоть до границы с Польшей.
Источник: Газета Известия
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